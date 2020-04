Lady Gaga a encouragé les gens affectés par la pandémie de la COVID-19 à chercher des moyens de sourire malgré la douleur, tandis que Stevie Wonder a suggéré aux téléspectateurs de se tourner les uns vers les autres.

La Presse canadienne

Les deux vedettes ont ainsi lancé l’émission spéciale de télévision One World : Together At Home, qui soulignait la lutte contre le nouveau coronavirus et la contribution des travailleurs de la santé et des autres personnes qui sont sur la ligne de front.

L’émission spéciale de deux heures était organisée par Lady Gaga et constituait la deuxième partie d’un marathon de huit heures en appui à Global Citizen et l’Organisation mondiale de la Santé.

« Je pense très fort aux travailleurs de la santé qui mettent leur vie en danger pour nous », a dit Lady Gaga, qui a chanté la version de Nat King Cole de la chanson Smile.

Plusieurs chanteurs canadiens, dont Céline Dion, avaient été invités à participer à l’émission, qui était présentée sur différentes plateformes, dont celles de CBC, Bell Media et beIN Sports au Canada. Au Québec, l’émission pouvait être vue sur la chaîne VRAK. Amazon Prime Video diffusait également l’émission spéciale sur sa plateforme au Canada.

Stevie Wonder a chanté Lean On Me de Bill Withers — qui est décédé le 30 mars — tout en jouant du piano. Il a rappelé aux téléspectateurs que « pendant des temps difficiles comme ceux que nous vivons, il faut se tourner les uns vers les autres pour s’entraider ».

Paul McCartney a interprété le succès des Beatles Lady Madonna et a parlé de sa mère, qui était infirmière, pendant que des photos de travailleurs de la santé étaient montrées à l’écran.

Les grands réseaux américains présentaient simultanément l’émission. L’animateur Jimmy Kimmel a noté que plus de 50 millions américains avaient déjà été récoltés pour venir en aide à ceux dans le besoin pendant la crise.

Parmi les autres célébrités qui participaient à cette émission spéciale se trouvaient les Rolling Stones, Chris Martin, Oprah Winfrey, Elton John, John Legend, Kelly Clarkson, Lizzo, Paul McCartney, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Eddie Vedder, Jennifer Lopez, Lupita Nyong’o et David Beckham.

Du côté des Canadiens, la chanteuse Jessie Reyez, l’animatrice d’émission de fin de soirée Lilly Singh et le joueur de hockey P. K. Subban ont aussi mis la main à la pâte.