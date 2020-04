Céline Dion chante avec Andrea Bocelli et Lady Gaga à One World

Céline Dion a interprété The Prayer avec Andrea Bocelli, Lady Gaga et John Legend pour l’émission spéciale de télévision One World : Together At Home qui sera diffusée partout sur la planète, samedi soir.

La Presse canadienne

Le quatuor était accompagné du pianiste Lang Lang.

Lady Gaga a mis sur pied l’évènement de deux heures qui sera présenté sur différentes plateformes, dont celles de CBC, Bell Media et beIN Sports au Canada, à compter de 20 h.

Au Québec, l’émission pourra être vue sur la chaîne VRAK.

Amazon Prime Video diffusera également l’émission spéciale sur sa plateforme au Canada.

L’organisation caritative internationale Global Citizen et l’Organisation mondiale de la Santé ont participé à cet évènement qui soulignera la contribution des travailleurs de la santé et des autres personnes qui sont sur la ligne de front dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les animateurs des émissions quotidiennes de fin de soirée Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert coanimeront l’émission, en compagnie des personnages de Sesame Street.

Parmi les autres célébrités qui participeront à cette émission spéciale se trouvent les Rolling Stones, Chris Martin, Oprah Winfrey, Elton John, John Legend, Kelly Clarkson, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Eddie Vedder, Jennifer Lopez, Lupita Nyong’o et David Beckham.

Du côté des Canadiens, la chanteuse Jessie Reyez, l’animatrice d’émission de fin de soirée Lilly Singh et le joueur de hockey P. K. Subban mettront aussi l’épaule à la roue.

Avant le concert, un évènement de six heures en hommage aux travailleurs de la santé sera diffusé à compter de 14 h. On pourra le voir sur YouTube, Apple, Facebook, Twitter, Instagram et d’autres plateformes numériques et inclura des prestations et apparitions de Samuel L. Jackson, John Legend, Annie Lennox, Common, Heidi Klum, Jack Black, Sarah Jessica Parker, Jacky Cheung, Kesha, Jennifer Hudson, Michael Bublé, Juanes et The Killers.

- Avec LaPresse.ca