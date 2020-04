(Toronto) Shania Twain, Lady Antebellum et Luke Combs font partie des têtes d’affiche qui se produiront, depuis leur domicile, dans le cadre d’un événement-bénéfice diffusé sur cinq soirs, la semaine prochaine, pour soutenir la lutte contre la COVID-19 au Canada.

La Presse canadienne

L’émission de potins artistiques ET Canada, en partenariat avec l’Association canadienne de musique country et sa Fondation, présentera Canada Together : In Concert. La série débutera lundi pendant l’émission ET Canada, à 19 h 30 sur les ondes de Global. L’événement pourra aussi être visionné en direct sur l’application Global TV et sera également diffusé simultanément sur les ondes de stations de radio country.

Tous les profits amassés pendant les émissions seront versés à parts égales entre Banques alimentaires Canada et le Fonds de bienfaisance Unison. Spotify égalera chaque dollar versé à Unison, jusqu’à ce qu’on atteigne 10 millions.

L’épisode de lundi comprendra des performances de Shania Twain et de Dallas Smith, Lindsay Ell et High Valley. Au total, 20 artistes participeront à la série pendant le reste de la semaine, avec notamment Brett Kissel, Dean Brody, Gord Bamford, James Barker Band et MacKenzie Porter.

Chaque épisode mettra en vedette une chanson interprétée par l’artiste, de son domicile, ainsi qu’une courte entrevue avec la vedette et un coup de chapeau à un organisme ou une personne qui œuvre dans la communauté.