Danser ! C’est une excellente façon de bouger et de relâcher les tensions en cette période de confinement. Voici des clips qui plairont aux petits comme aux grands. À regarder en famille ou avec un grand bonheur nostalgique.

Émilie Côté

La Presse

Opposites Attract de Paula Abdul

Dans ce clip à l’esthétique très nineties, Paula Abdul danse avec un personnage félin animé du nom de MC Skat Kat. Signe de l’âge d’or de la musique pop, la chanson Opposites Attract a été un grand succès bien qu’il s’agissait du sixième (!) extrait du premier album de Paula Abdul.

> Regardez le clip en entier

Ça va bien de Kathleen

Ça va bien aller, répète-t-on pour passer à travers la crise du coronavirus. Un excellent prétexte pour danser à nouveau sur le tube de Katheen où elle dit « sortir enfin de prison » et sentir « que tous les chemins la mènent où ça va bien ». Espérons que le tous les « scénarios » du gouvernement Legault nous mèneront aussi rapidement « où ça va bien ».

> Regardez le clip en entier

Light It Up de Major Lazer (avec Nyla et Fuse ODG)

« La vidéo des monstres. » Voilà comment on décrit à la maison le clip de la chanson Light It Up, de Major Lazer, où figurent Nyla et Fuse ODG. Monstres, robots ou bêtes poilues ? Chose certaine, impossible de ne pas être pris au corps au son de ce tube pop tonitruant.

> Regardez le clip en entier

Pâte filo de Malajube

En 2007, le réalisateur Jean-Philippe Eno a remporté avec la chanson Pâte Filo, de Malajube, le prix du meilleur clip francophone aux MuchMusic Awards. La succession d’illustrations du clip a tout pour captiver le regard de vos enfants. Mais après, c’est aux parents de leur expliquer ce que signifient les paroles du refrain : « Je m’incline devant toi et ta libido ».

> Regardez le clip en entier

Praise You de Fatboy Slim

Voici un clip pour tester le niveau d’excentricité artistique de votre enfant. Le fameux clip de la chanson Praise You, du groupe Fatboy Slim, a été tourné à l’improviste devant un cinéma de Los Angeles avec une (fausse) troupe de danseurs amateurs dont faisait partie le réalisateur Spike Jonze. Pour le meilleur ou pour le pire, c’était peut-être le début des flash mobs.

> Regardez le clip en entier

Jump de Kris Kross

Ils sont jeunes. Ils sont cool. Ils possèdent tous les jerseys de leurs équipes sportives préférés. Ils ont un bon flow et un redoutable catalogue de références hip-hop. Tout ce talent et ils n’avaient que… 12 ans ! Comment résister à un clip de Kris Kross ?

> Regardez le clip en entier

1234 de Feist

Dans la foulée du succès de son tube 1234 (moussé dans une publicité du premier iPod Nano), Feist s’est prêtée au jeu de tourner un clip dans le décor de Sesame Street. Elle l’a fait pour rigoler. N’ayez crainte, vos enfants apprécieront le tout… au premier degré !

> Regardez le clip en entier