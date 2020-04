La chanteuse Lara Fabian a lancé une chanson inédite, assortie d’un vidéoclip, dans l’espoir d’amasser des fonds pour aider le personnel soignant du Québec, notamment.

Stéphanie Morin

La Presse

La chanson Nos cœurs à la fenêtre a été écrite et mise en musique dans les derniers jours ; elle est inspirée de la crise du coronavirus. Cette « ode à l’espoir », chantée en français et en italien, a été coécrite et co-composés avec Elodie Hesme et Moh Deneb.

Dans le vidéoclip qui l’accompagne, la chanteuse, installée au Québec, remercie notamment le personnel hospitalier, qui œuvre pour combattre le virus.

Le vidéoclip réunit aussi plusieurs personnalités publiques françaises, québécoises et internationales, comme Véronique Cloutier, Charles Lafortune, Stéphane Rousseau, Veronic DiCaire, Guylaine Trembay ou Michel Drucker. Tous remercient d’un geste, d’un mot écrit à la main ou d’un baiser soufflé ceux qui continuent d’offrir des services essentiels.

Les profits canadiens de cette chanson, disponible notamment sur iTunes, seront reversés au personnel soignant, via Centraide.