Martha Wainwright : ceci n’est pas un concert

Ce soir, à 19 h 30, Martha Wainwright dirigera l’évènement « Chanter sur les balcons de Montréal » pour la troisième semaine de suite. En direct de l’édifice du Mile End qui abrite le festival et le café concert URSA, propriété de l’artiste, elle chantera de sa voix unique The Partisan, de Leonard Cohen, ainsi qu’une chanson du regretté Bill Withers, alors que Li’l Andy chantera I Lost My Baby, de Jean Leloup. Le tout sera retransmis en direct sur les pages Facebook de Pop Montréal (coorganisateur de l’évènement) et d’URSA mtl.