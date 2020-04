En conformité avec les directives de la Ville de Montréal annoncées hier et annulant toutes activités publiques sportives et culturelles jusqu’au 2 juillet, le festival Piknic Électronik se voit dans l’obligation de reporter l’ouverture de sa saison.

André Duchesne

La Presse

« Pour la première fois en 18 ans, Piknic Électronik ne pourra pas marquer le début de la saison estivale culturelle à Montréal et c’est donc le cœur gros mais confiants d’agir pour le bien de la collectivité que nous annonçons le report de l’ouverture de la saison, a indiqué par voie de communiqué Pascal Lefebvre, président et cofondateur de Multicolore. Nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de notre ékip, de notre communauté, de nos partenaires et de nos fournisseurs. »

Cette 18e saison devait se dérouler du 17 mai au 27 septembre. Aucune date d’ouverture n’a été communiquée pour l’instant.

Hier, rappelons-le, l’annonce des nouvelles directives de la Ville de Montréal a entrainé une flopée d’annulations et de reports. L’OSM, la fête nationale, le volet national du Festival TransAmériques, le festival Montréal Complètement Cirque, la foire Papier 2020 et autres ont tous écopé.

Chez Piknic Électronik, on rappelle l’impact fulgurant qu’a la pandémie et les directives d’annulation qui en découlent sur l’industrie culturelle. « Nous traversons une crise sans précédent et nageons dans l’incertitude quant à l’avenir des festivals et événements culturels au Québec comme partout ailleurs, mentionne Nicolas Cournoyer, vice-président affaires publiques et responsabilité sociétale de l’organisme. Nous travaillons de concert et très étroitement avec tous les acteurs du milieu événementiel et touristique, ainsi qu’avec les intervenants des divers paliers gouvernementaux afin de nous assurer que notre industrie et nos événements survivent. »