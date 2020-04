L’auteure-compositrice-interprète BEYRIES lance ce mardi une nouvelle chanson, Out of Touch, qui annonce un album à venir « plus tard cette année », ainsi qu’une nouvelle tournée qui s’amorcera en octobre.

Josée Lapointe

La Presse

Après avoir connu une carrière en relation publique et survécu à un cancer du sein, Amélie Beyries est arrivée dans le paysage musical il y a trois ans avec un magnifique premier album, Landing, qui s’est vendu à plus de 11 000 copies et qui a atteint les 15 millions d’écoute sur les plateformes numériques.

Il a été suivi un an plus tard par le mini-album En français, et la chanteuse a aussi multiplié depuis trois ans les spectacles et les collaborations à des projets collectifs.

Pour Out of Touch, BEYRIES a retrouvé ses complices Alex McMahon à la réalisation et Guillaume Chartrain au mixage. Une chanson toute en douceur qui met en valeur le grain particulier de sa voix, et portée par de riches arrangements de cordes.

Pour souligner cette sortie, « partager quelques nouvelles (et anciennes) pièces, mais aussi pour échanger avec vous en cette période particulière que nous vivons », écrit-elle, BEYRIES fera une performance en direct sur sa page Facebook ce mardi à 20 h.