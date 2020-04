Nicolas Jaar : plongée intérieure ★★★

Cenizas a été composé alors que Nicolas Jaar était… en quarantaine. La coïncidence ferait sourire si l’heure n’était pas aussi tragique. L’isolement du compositeur américano-chilien était volontaire et faisait partie d’une cure plus globale : il a cessé de boire de l’alcool et du café, de fumer et de « manger des animaux ».