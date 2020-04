En raison de la pandémie, la populaire émission La Voix du réseau TVA a dû s’arrêter avant la diffusion de sa portion en direct. Qu’à cela ne tienne, plusieurs de ses participants offriront, au cours des prochaines semaines, du matériel inédit aux fans.

André Duchesne

La Presse

Ce qu’explique le chanteur de Belœil Raff Pylon sur les réseaux sociaux.

Ce dernier indique qu’avant les mesures de confinement, plusieurs participants se sont réunis pour enregistrer des chansons bien connues du public.

Ces capsules vidéos sont mises en ligne les dimanches à 19 h pour les deux prochains mois.

Cette semaine, on peut ainsi visionner le succès Old Town Road de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus interprété par Raff Pylon, Big Time Lew et Francis Degrandpré.

Bonne écoute !