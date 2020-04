Icône de la scène musicale des années 60, Marianne Faithfull a été mise en lumière en 1964 avec la chanson As Tears Go By, écrite par Mick Jagger, qui deviendra son amoureux, et Keith Richards des Rolling Stones.

La chanteuse britannique Marianne Faithfull a été hospitalisée à Londres après avoir contracté la COVID-19, a indiqué son agence de relations publiques sur Twitter.

Valérie Simard

La Presse

Selon Republic Media, une agence de relations publiques spécialisée dans l’industrie musicale, le gérant de Marianne Faithfull, François Ravard, a confirmé l’hospitalisation de la chanteuse, qui est âgée de 73 ans. « Elle est dans un état stable et répond au traitement, nous lui souhaitons tous un rétablissement complet et rapide », a écrit Republic Media.

Une amie de Marianne Faithfull, l’artiste américaine Penny Arcade, a raconté, sur sa page Facebook, que la chanteuse a été hospitalisée mardi dernier, après l’apparition d’une toux. « Elle a surmonté et survécu à tellement de choses dans sa vie — y compris être Marianne Faithfull — qu’être emportée par un virus serait une telle tragédie », a-t-elle écrit. Dépendante aux drogues dures pendant de nombreuses années, la chanteuse a fait une tentative de suicide en 1970, après avoir perdu la garde de son fils. Sans domicile, elle a erré dans les rues de Londres pendant deux ans.

Dans une autre publication, Penny Arcade dit avoir communiqué avec l’ex-mari de Marianne Faithfull, John Dunbar, qui lui a répondu : « Jusqu’ici tout va bien. Mais, elle peut à peine parler et pas de visiteurs. »

