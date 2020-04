Un fonds de crise de 2 millions a été créé par la SOCAN afin de venir en aide à ses membres qui souffrent de l’annulation de spectacles ou de productions audiovisuelles. L’aide prendra la forme d’une avance sur les redevances, libre d’intérêts, principalement destinée aux auteurs-compositeurs et aux compositeurs.

Alexandre Vigneault

La Presse

« Fournir des fonds aux créateurs de musique dans le besoin le plus rapidement possible est de la plus haute importance et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider », dit dans un communiqué Éric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN, qui collecte les redevances dans le domaine de la musique et les redistribue aux ayants droit.

L’organisme explique que les avances consenties seront calculées « en fonction de l’historique de revenus de chaque membre » ainsi que de l’urgence de leurs besoins. Les membres qui souhaitent soumettre une demande doivent communiquer avec la SOCAN au 1-866-307-6226 ou écrire à membres@socan.com.

La SOCAN annonce que ce programme sera suivi d’autres initiatives qui seront annoncées « à mesure que les besoins sont mieux identifiés ». La crise de la COVID-19 a forcé l’annulation de tous les spectacles et aussi des tournages de télé ou de cinéma, deux situations qui, à court et moyen terme, auront un impact sur les revenus des artisans du monde de la musique.