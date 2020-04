L’auteur-compositeur et interprète américain Adam Schlesinger est mort mercredi de complications liées à la COVID-19 à l’âge de 52 ans dans un hôpital de l’État de New York.

Associated Press

La mort du lauréat de prix Emmy et Grammy, cofondateur de la formation musicale Fountains of Wayne, a été confirmée à l’agence Associated Press par son agent de longue date, Josh Grier.

Avant son décès, il respirait à l’aide d’un respirateur depuis quelques jours. On ignore à quel moment et dans quelles circonstances il avait contracté la maladie.

Adam Schlesinger avait grandi à New York et à Montclair, au New Jersey. La formation Fountains of Wayne qu’il a fondée avec un ancien confrère de collège, Chris Collingwood, s’est fait connaître par ses mélodies ensoleillées qui mêlaient la musique pop et le rock, avec les pièces Radiation Vibe et Stacy’s Mom, entre autres.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a écrit sur Twitter que la mort d’Adam Schlesinger était « une triste, triste perte pour la scène musicale de l’État. »

Adam Schlesinger était père de deux enfants.