Grimes a dévoilé mercredi le clip de sa chanson You’ll Miss Me When I’m Not Around, tiré de son récent album Miss Anthropocene. Rien de surprenant donc, sauf pour une chose : la chanteuse, arborant ici un look moitié extraterrestre, moitié elfe, chante devant un écran vert.

Josée Lapointe

La Presse

Grimes demande ainsi à ses fans « qui s’ennuient peut-être pendant le confinement ou qui ont envie d’apprendre de choses », écrit-elle, de faire leur propre clip. Pour ce faire, elle partage avec eux les fichiers originaux de la vidéo, ainsi que les fichiers audio.

La chanteuse, qui voit cette initiative comme une immense création collective, invite les créateurs à publier le résultat de leur travail sur YouTube, et sur Twitter avec le mot-clic #grimesartkit. Elle partagera ensuite ses préférés avec le public.

Toutes les informations sur les méthodes et les applications à utiliser figurent à la suite du clip.

> Ouvrez les fichiers vidéo bruts avec WeTransfer : https://we.tl/t-zlusrEBHb3

> Ouvrez les fichiers audio bruts avec WeTransfer : https://we.tl/t-q58XZboiQT