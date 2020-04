Le chanteur canadien Justin Bieber a annoncé ce matin le report de toutes les dates de sa tournée qui devait passer par le Centre Bell le 14 septembre.

André Duchesne

La Presse

« La tournée a été reportée en raison de la crise du coronavirus qui ne cesse de s’étendre, indique le magazine Variety dans un article. Il s’agissait de la première tournée de Bieber en trois ans. »

> Lisez l’article de Variety

Intitulée Changes, en lien direct avec l’album du même nom sorti le 14 février dernier, la tournée devait s’amorcer le 14 mai au CenturyLink Field de Seattle, une des villes américaines les plus touchées par la COVID-19.

À Montréal, on peut déjà lire sur le site d’evenko que le concert du 14 septembre a été reporté. « Nous devons malheureusement confirmer qu’en raison des préoccupations liées au COVID-19, le spectacle de Justin Bieber, le 14 septembre 2020 au Centre Bell est reporté à une date ultérieure, y lit-on. Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les lignes directrices et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique. »

> Consultez le message d’evenko

La tournée devait aussi s’arrêter à Ottawa, Québec et Toronto.