Basia Bulat : en plein cœur ★★★★

Basia Bulat a le don de façonner des chansons qui foudroient le cœur et y pénètrent pour ne plus jamais en sortir, et ce, depuis maintenant cinq albums. Et la triple nommée au prix Polaris (pour ses albums Oh, My Darling — son premier —, Tall Tall Shadow et Good Advice, sortis respectivement en 2007, 2013 et 2016) subjugue de nouveau avec ce lumineux cinquième opus.