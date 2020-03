Bob Dylan vient de rompre une pause qui aura duré huit ans en lançant, tard jeudi soir, une nouvelle chanson originale.

Stéphanie Morin

La Presse

La pièce, qui s’étend sur près de 17 minutes, s’intitule Murder Most Foul et traite notamment de l’assassinat du président John F. Kennedy. Elle est disponible sur You Tube.

> Écoutez la chanson

Dans la déclaration qui accompagne la pièce, le chanteur ne précise pas à quelle époque cette chanson a été écrite. « Voici une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a un certain temps et que vous trouverez peut-être intéressante. Restez en santé, restez vigilant et que Dieu vous accompagne. »

La dernière chanson originale signée Bob Dylan, Tempest, est sortie en 2012.