De Michelle Obama à Rihanna, en passant par Bernie Sanders, Joe Biden et Janet Jackson, les soirées Homeschool at Club Quarantine de D-Nice font danser beaucoup de gens dans leur salon.

Nathalie Collard

La Presse

DJ, rappeur et producteur, D-Nice organise de chez lui à Los Angeles des partys virtuels diffusés sur Instagram pour faire danser ceux qui se retrouvent enfermés entre quatre murs pour une période indéterminée.

Au début, ils étaient quelques centaines, mais le nombre a rapidement grimpé à quelques milliers, puis à quelques centaines de milliers de personnes.

Mercredi soir dernier, il a décidé de joindre l’utile à l’agréable en organisant un « Couch Party » pour soutenir l’organisme When We All Vote créé par l’ex-première dame des États-Unis, Michelle Obama.

L’objectif : inciter 50 000 personnes à s’inscrire pour voter aux prochaines élections américaines. À un certain moment durant la soirée, elles étaient 300 000. Les sessions de D-Nice ont lieu tous les soirs vers 18 h 30. Ses listes de lecture sont aussi sur Spotify.

> Consultez le compte de D-Nice