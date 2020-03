Un peu trop de temps libre devant vous ? Il est peut-être temps de dépoussiérer votre guitare acoustique et d’en profiter pour vous y remettre… en compagnie du chanteur James Bay.

Marissa Groguhé

La Presse

L’interprète de Let It Go partage sur Instagram Live des leçons en ligne où il apprend à ses abonnés à jouer quelques chansons.

Le Britannique montre d’abord les enchaînements de quelques-unes de ses propres mélodies et il « verra ensuite où tout ça [le] mène ».

« Vous ne le saviez peut-être pas, mais j’ai été prof de guitare à 18 ans », a-t-il écrit mercredi. Le groupe canadien Arkells a entrepris de faire la même chose ces derniers jours, offrant des cours quotidiens — à 13 h — à tous ceux qui le souhaitent et peuvent trouver le temps de les suivre.

> Consultez le compte Instagram de James Bay (en anglais)

> Consultez le compte Instagram d’Arkells