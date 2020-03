Trois fois par semaine, le compte Instagram du magazine Rolling Stone va accueillir les plus grands noms de la musique pour des performances inédites.

Stéphanie Morin

La Presse

Le magazine musical américain a lancé, mercredi dernier, un projet baptisé In My Room, dans lequel des artistes sont invités à livrer une courte performance musicale de leur résidence.

Le premier à avoir accepté l’invitation est Brian Wilson. Le légendaire membre des Beach Boys s’est installé au piano dans sa résidence californienne pour interpréter deux chansons, dont le succès Do It Again. Ont suivi Angélique Kidjo et John Fogerty, la première de Paris, le second de sa résidence de Los Angeles.

Un autre épisode de la série est prévu ce mercredi, à 15 h. Le nom de l’artiste en vedette est gardé secret pour l’instant.

De nouveaux épisodes s’ajouteront chaque semaine, les lundis, mercredis et vendredis, toujours à 15 h.

