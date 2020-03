Après One Direction: qui s’en tire le mieux?

Quatre ans après la dissolution de One Direction, difficile de ne pas être tenté de mettre en parallèle le parcours de ceux qui furent les garçons les plus adorés de la planète. À l’occasion de la sortie de l’album de Niall Horan, La Presse évalue son second effort solo, ainsi que ceux de Harry Styles, Louis Tomlinson et Liam Payne, parus récemment.