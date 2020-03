L’organisation des Francos de Montréal, qui doivent se dérouler du 12 au 20 juin, a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux que la décision d’annuler ou non l’événement n’a pas encore été prise.

Josée Lapointe

La Presse

« Nous travaillons fort en coulisses dans l’espoir que les Francos aient lieu en juin comme prévu, mais pour l’instant, il est trop tôt pour le confirmer. Nos priorités sont la santé et la sécurité de nos fans, employés et partenaires, alors nous continuerons de surveiller les développements et nous suivrons toutes les consignes du gouvernement du Québec. »

L’équipe des Francos suit donc « la situation en lien avec le COVID-19 de très près ». « Il n’est pas facile de gérer l’incertitude des mois à venir et l’impact que cette situation a déjà sur le milieu culturel d’ici et d’ailleurs. »

Les Francos ont lancé plus tôt cette semaine le mot clic #sauvonslété, demandant au public de suivre les consignes de confinement dans le but de permettre aux événements estivaux d’avoir lieu. « Ensemble, nous pouvons assurer un été rempli de musique, de divertissement, de voyages, de sport et d’amitiés renouvelées. »