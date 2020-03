Trois chansons, trois succès au palmarès des pièces actuellement les plus populaires de Spotify. Avec les titres La Cumbia Del Coronavirus, Coronavirus et Corona Virus, l’Amérique latine chante la pandémie, relate le magazine Rolling Stone dans un récent article publié sur son site internet.

André Duchesne

La Presse

« C’est à la fois bizarre (qui a besoin d’un autre rappel de la pandémie) et entièrement caractéristique de nos habitudes d’écoute », lit-on dans le texte du populaire magazine musical.

On donne en exemple la chanson Wake Me Up When September Ends de Green Day qui, parait-il, bondit chaque année au début de l’automne dans les habitudes d’écoute en streaming. Et que dire de All I Want For Christmas de Mariah Carey, insistant ver d’oreille de décembre ? !

Dans la situation actuelle, la pièce La Cumbia Del Coronavirus de Mister Cumbia nous rappelle quand même de nous laver les mains et d’utiliser généreusement du désinfectant.

Selon Rolling Stone, la chanson serait cette semaine au sommet du palmarès Spotify Viral 50 en Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Pérou, Espagne et Uruguay.