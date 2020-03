Cornershop : foisonnante nonchalance ★★★½

On avait perdu de vue Cornershop après s’être enthousiasmé pour When I Was Born for the 7th Time et sa chanson phare, Brimful of Asha, il y a plus de 20 ans. Il faut dire que le groupe de Tjinder Singh et Ben Ayres a souvent pris son temps entre deux albums et multiplié les projets parallèles depuis.