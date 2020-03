Ce n’est pas une, mais deux chansons que Rufus Wainwright a dévoilées pour faire patienter jusqu’à la sortie de son prochain album, attendu à la fin d’avril. Peut-être devrait-on dire deux versants de la même chanson puisque Pièce à vivre est la version française de sa chanson Peaceful Afternoon.

Alexandre Vigneault

La Presse

L’idée d’enregistrer en français a d’emblée plu à l’auteur-compositeur-interprète, explique-t-il dans un communiqué. « Le français est ma deuxième langue, puisque j’ai grandi à Montréal. J’adore chanter en français, c’est une langue tellement mélodieuse », ajoute-t-il, avant de rappeler que la chanson À la claire fontaine est l’une des premières qu’il ait apprises.

Pièce à vivre, chanson dédiée à son mari, a été traduite par le Français Renan Luce. En français comme en anglais, le morceau est essentiellement folk, bien que la mélodie chantée par Rufus Wainwright, de cette voix puissante et riche qu’on lui connaît, lui confère par moments un petit côté country.

Il ne semble pas, pour le moment, que Pièce à vivre sera intégrée à Unfollow the Rules, l’album à paraître le 24 avril. On sait par ailleurs que, sur ce disque, le chanteur montréalais rend hommage à Joni Mitchell (sur Damsel in Distress, disponible depuis la fin de février). Rufus Wainwright vit désormais à Laurel Canyon, quartier de Los Angeles où vit aussi l’icône folk.