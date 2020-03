Félix Rouè Doudou Boicel, fondateur du premier Festival de jazz et de blues de Montréal est mort mardi. Promoteur, musicien, auteur, poète, le Guyanais, arrivé à Montréal dans les années 1970, a été un promoteur culturel d’impact dans la métropole.

Marissa Groguhé

La Presse

Félix Rouè Doudou Boicel est décédé à l’âge de 81 ans. « Il laisse dans le deuil sa femme Yolande Lessard, ses enfants Alex, Armide, Andre, Vincent, Maria, Grace, Sabina, Anjara, Roukouchi, Eboni, Mandougou, Mahaya, Kondo, Aimuna, Sankara, Malikia, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, a écrit sa famille sur sa page Facebook. C’était un homme exceptionnel, aimé par sa famille et ses amis. Il nous manquera beaucoup. »

Arrivé de Guyane à l’âge de 23 ans en 1970, Rouè Doudou Boicel a fondé à Montréal la boîte de nuit Rising Sun en 1975. De 1975 à 1992, il a réussi à attirer des artistes de grande renommée à son club, dont le slogan était : « Le jazz n’est pas mort ».

Durant ces années, M. Boicel a mis sur pied le Risingsun Festijazz, un festival international de jazz et de blues. Dès 1978 et pendant trois saisons, l’événement a attiré sur les scènes de la Place des Arts et de son établissement quelques sommités de la musique jazz, tels Paul Horn ou Sarah Vaughan.

Ray Charles, Art Blakey, Taj Mahal, Muddy Waters, Buddy Guy, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie et Nina Simone ont notamment été de passage dans la métropole à l’invitation de Rouè-Doudou Boicel.

Également impliqué socialement, il a fondé et dirigé le Centre de Visosonie, qui offrait diverses activités artistiques aux jeunes du quartier Centre-Sud de Montréal. M. Boicel a aussi tenu des auberges de jeunesse, en plus d’avoir ouvert un restaurant végétarien sur Bleury, la Casa Doudou.

M. Boicel était Chevalier de l’Ordre de Montréal. En 2011, il a été nommé parmi les 20 personnalités dont les actions ont marqué Montréal et le Québec, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs. En 2013, la Ligue des Noirs du Québec lui a remis le prix Mathieu Da Costa pour sa contribution au développement de la société.

Plus récemment, en 2018, il a été récipiendaire du Grand Prix du gala Dynastie. « La grande famille Dynastie est attristée de savoir que notre ami Doudou Boicel nous a [quittés]. Doudou ton héritage et ta contribution à Montréal et au Québec ne seront jamais oubliés. Nos sincères condoléances à la [famille], aux proches et aux amis de cet homme plus grand que nature », a partagé le gala sur Facebook.