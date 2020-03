La tenue du festival de musique Coachella, prévu pour la mi-avril, est repoussée au mois d’octobre en raison du nouveau coronavirus, a annoncé l’organisateur Goldenvoice.

Marissa Groguhé

La Presse

Coachella aura lieu les week-ends du 9 au 11 et du 16 au 18 octobre 2020.

« Bien que cette décision ait été prise dans un contexte global plein d’incertitudes, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté », a justifié Goldenvoice.

Coachella présente depuis des années la même programmation à deux reprises, sur deux fins de semaine, à Indio, en Californie. Pour l’édition 2020, Rage Against the Machine, Travis Scott et Frank Ocean figuraient en tête d’affiche des week-ends du 10 au 12 et du 17 au 19 avril.

Historiquement, Coachella s’est déroulé en avril chaque année depuis 2000.

Cette année, la programmation du festival, qui rassemble toujours de très grands noms de la scène musicale, comprend également Lana Del Rey, Daniel Ceasar, Calvin Harris, Flume, Megan Thee Stallion, Lil Uzi Vert, DaBaby et une centaine d’autres.

Puisqu’il est encore difficile de prévoir les disponibilités de tous ces artistes, rien n’est encore certain quant à la programmation du festival en octobre. Variety avance que l’organisateur Goldenvoice, organisateur de Coachella, contacte présentement les agents des artistes afin de déterminer qui sera disponible pour le mois d’octobre.

Le festival country Stagecoach, également présenté par Goldenvoice et qui se déroule traditionnellement juste après Coachella sur le même site, sera également reporté du 23 au 25 octobre.

Les détenteurs de billets qui ne pourront assister à l’événement pourront se faire rembourser. L’organisateur Goldenvoice a assuré qu’ils recevront les informations nécessaires pour le remboursement le 13 mars.

Coachella, l’un des plus grands rendez-vous musicaux au monde, s’ajouterait donc à la liste des événements culturels dont l’horaire est chamboulé pour l’épidémie. Le festival texan South by Southwest et l’événement de musique électronique à Miami, Ultra, ont été annulés ces derniers jours.

– Avec l’Agence France-Presse