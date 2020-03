Saison 2020-2021 de l’Opéra de Montréal: vivement la beauté!

Verdi et Mozart, le retour très attendu du grand compositeur Janáček, une oeuvre originale signée par le librettiste Michel Marc Bouchard et le compositeur Julien Bilodeau. L’Opéra de Montréal propose une variation autour du thème de la beauté de l’art pour sa saison prochaine. Pour ce, la compagnie collabore avec de grands artistes québécois et canadiens, tels que Michel Marc Bouchard, Florent Siaud, Olivier Kemeid et Atom Egoyan, ainsi que des vedettes internationales de l’art lyrique.