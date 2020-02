La chanteuse Lady Gaga effectue un retour à la pop avec Stupid Love, un premier simple depuis son succès Shallow, tiré de la bande sonore du film A Star is Born, dans lequel elle partageait la vedette avec Bradley Cooper.

La Presse

Il s'agit pour la chanteuse new-yorkaise d'un retour à la pop après l'album Joanne, qui détonnait de ses succès Just Dance, Poker Face et Born This Way de par sa trame plus sobre.