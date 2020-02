Le métal au féminin va rugir dimanche sur le plateau de Tout le monde en parle.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

En effet, quelques-unes des filles des groupes Valfreya, Last Wish, Sanguine Glacialis, Merkabah, Uriel, Within Embers et Fall of Stasis y seront pour parler du tout nouveau FestEvil de Québec, qui se consacre à la présence féminine dans le métal.

Organisé le 6 mars prochain, à deux jours de la Journée internationale des femmes, le FestEvil veut ainsi donner une voix à ces musiciennes qui sont de plus en plus présentes dans un univers qui a longtemps été traditionnellement masculin.

Chacun des groupes, qui se réclament de différentes tendances métal, va enchaîner des prestations de 30 minutes sur la scène du bar D’Auteuil, dans le quartier Saint-Roch.

On dit qu’il y aurait déjà une liste d’attente de groupes qui auraient souhaité participer au festival cette année, si bien qu’on pense déjà renouveler le FestEvil en 2021.