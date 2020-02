Un vidéoclip pour Thanks For The Dance de Leonard Cohen

Un vidéoclip accompagne désormais la pièce titre de l’album posthume de Leonard Cohen, Thanks For The Dance.

Marissa Groguhé

La Presse

Publiée sur VEVO mardi, l’œuvre est signée Harlet Weir. Le photographe londonien a été interpellé par la chaîne de diffusion NOWNESS afin qu’il propose une interprétation en images du texte de Cohen.

Weir, un grand admirateur du poète montréalais, a transposé la chanson Thanks For The Dance en un tableau d’une mariée (Rowan Blanchard) déchirée entre la douleur de la transition et la promesse du renouveau.

La danse contemporaine élégante et les scènes sombres dépeintes racontent la naissance, la vie et la mort.

Le vidéoclip de Thanks For The Dance est la plus récente addition à la série de vidéos se voulant des réponses artistiques à l’album paru en novembre dernier.