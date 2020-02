Le duo 2Frères incarne l’authenticité. « Nous autres », répétaient-ils sur la chanson qui a lancé leur succès. Or, Sonny et Érik Caouette ne sont pas seuls. Derrière eux, il y a plusieurs autres frères (dont Steve Marin) et une sœur (Amélie Larocque) qui écrivent les musiques et paroles de leurs chansons rassembleuses. Tous savent exactement dans quelle direction artistique aller, si bien que 2Frères a une identité musicale et une image qui ne font qu’un. Celle de bons gars qui rendent hommage aux vies ordinaires et aux joies du quotidien.

Émilie Côté

La Presse

Sur son troisième album, 2Frères consacre une chanson à un mariage, une autre à un camionneur et une troisième à une mère chef de famille monoparentale. Les frères Caouette s’offrent même une reprise de Snack-Bar chez Raymond en duo avec son auteur, François Pérusse. Le son folk-pop-rock du duo, mélodique et somme toute assez convenu, prend néanmoins quelques virages plus inattendus, notamment sur Faut que j’y aille.

IMAGE FOURNIE PAR MP3 DISQUES À tous les vents, de 2Frères

Signée Jonathan Painchaud, Mon ici se permet des clins d’œil à Mappemonde des Sœurs Boulay et à Fix You de Coldplay. Il y a aussi des arrangements irlandais qui enjolivent la chanson Tout en blanc, hommage aux gens fiancés qui « ont le courage de se faire la promesse de s’aimer toujours ».

Que dire de plus ? 2Frères assume des paroles comme « On a choisi d’garder l’amour en vie ». Des paroles à prendre ou à laisser selon son degré de résistance aux gros sentiments… Si 2Frères sait très bien quel chemin prendre pour avoir du succès, force est de constater que le duo évolue sur son troisième album. Pour le groupe le plus populaire du Québec – hormis Les Cowboys fringants –, il sera sans doute difficile d’élargir encore son public. Cette critique s’adresse donc à ses fans.

Ces derniers ne seront pas déçus par À tous les vents. Ils seront pleinement satisfaits et peut-être même agréablement surpris.

Pop-folk. À tous les vents, 2Frères, MP3 Disques.