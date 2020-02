Take On Me de A-ha vu plus de 1 milliard de fois

Tourné en 1985, le vidéoclip de la chanson Take On Me, du groupe pop norvégien A-ha, s’est hissé cette semaine parmi les plus regardés sur YouTube.

La Presse

Il a été vu plus de 1 milliard de fois, un exploit que seuls quelques classiques tournés avant les années 90 – November Rain, de Guns N’ Roses, ou Bohemian Rhapsody, de Queen, notamment – ont accompli. On se souviendra que le clip avait propulsé le groupe sur la scène internationale avec son mélange de dessins animés et de prises de vue réelles. La chanson avait à l’époque été en tête du palmarès dans 36 pays.

— Stéphanie Morin