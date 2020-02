Le collectif punk Pussy Riot se produira au festival Santa Teresa, le 15 mai. Il s’agit d’un excellent coup des programmateurs de l’événement qui revient pour une quatrième année du 15 au 17 mai.

Émilie Côté

La Presse

Le groupe contestataire russe donnera son premier spectacle au Québec. Outre Pussy Riot, les autres têtes d’affiche principales sont deux rappeurs : le Torontois Daniel Caesar et le Belge Roméo Elvis (le frère d’Angèle).

Le reste de la programmation se distingue par sa qualité. Les festivaliers pourront voir Les Louanges, Alexandra Stréliski, Elisapie, Kid Kouna, Jesse Mac Cormack, Clay & Friends et The Franklin Electric. Des artistes internationaux croiseront des formations locales, dont Fuudge, Laurence-Anne, Loïc April, Boskorgï, Ada Lea et Mat Vézio. Mikey Rishwain Bernard et Isabelle Ouimet de M pour Montréal sont maintenant responsables de la programmation.

