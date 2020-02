Nathaniel Rateliff : en deux temps ★★★

Mélodie conventionnelle au tempo saccadé, guitare glissante typée, voix nasillarde… C’est sous une couche de sonorités nashviliennes – qui plaira à un public plus conservateur – que s’ouvre And It’s Still Alright, nouvel album solo de Nathaniel Rateliff, connu principalement par les amateurs du genre pour être à la tête du groupe The Night Sweats.