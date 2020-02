La Roux : ordinaire ★★½

Nous sommes nombreux à avoir perdu de vue La Roux, qui s’est fait connaître en 2009 avec ses tubes Bulletproof et In for the Kill. Or, Supervision n’est que son troisième album. Elle a pris son temps depuis Trouble in Paradise, sorti en 2014. Si bien qu’il est surprenant de ne trouver ici que huit chansons. Et des chansons somme toute bien ordinaires.