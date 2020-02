PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Les indices laissés sur les panneaux publicitaires de certaines villes d’Amérique du Nord ces derniers jours (le logo des Rolling Stones flanqué de vagues slogans) annonçaient bel et bien une tournée.

Marissa Groguhé

La Presse

La bande de Mick Jagger sera de retour sur les scènes nord-américaines pour une quinzaine de dates, dans le cadre de la tournée No Filter.

Mauvaise nouvelle pour les admirateurs québécois (et un peu partout au Canada) : le seul arrêt du groupe en sol canadien sera à Vancouver.

On ne sait pas, pour l’instant, si de nouvelles dates seront annoncées. En mars 2019, les Britanniques avaient reporté leur tournée aux États-Unis et au Canada à cause des problèmes de santé de Jagger.

Aucun arrêt n’avait été fait au Québec à l’époque. Le dernier passage des Stones dans la province remonte à 2015, quand ils ont donné le dernier concert de leur tournée mondiale au Festival d’été de Québec, rassemblant une foule record sur les plaines d’Abraham.

> Consultez le site de la tournée : https://rollingstones.com/