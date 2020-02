Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger et Darryl Jones, membres des Rolling Stones

D’immenses panneaux publicitaires affichant une bouche aux lèvres charnues et à la langue tirée, la marque de commerce des Rolling Stones, ont fait leur apparition dans certaines villes d’Amérique du Nord ces derniers jours.

LA PRESSE

À Vancouver, Tampa, Buffalo, Cleveland et Charlotte, notamment, le logo est affiché en compagnie des mots « Miss You » et « Emotional Rescue ».

Une mystérieuse publication Instagram du groupe laisse aussi croire à certains qu’il s’agit là en fait d’une vaste opération pour faire parler de la prochaine tournée nord-américaine des Stones, dont les dates pourraient être connues bientôt.

Pour l’instant, aucune affiche du genre n’a été aperçue à Montréal…

Consultez le site du groupe