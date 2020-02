Le guitariste, auteur et producteur tchèque Ivan Kral lors d'un spectacle en 2017.

PHOTO MICHAL DOLEZAL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Prague) Le guitariste, auteur et producteur tchèque Ivan Kral, qui a joué avec Patti Smith, Iggy Pop ou David Bowie, est mort dimanche à l’âge de 71 ans, a-t-on appris lundi.

Agence France-Presse

Ivan Kral est mort d’un cancer chez lui dans le Michigan aux États-Unis, précise un communiqué de son épouse publié dimanche par le musicien canadien Greg Jarvis sur son compte Twitter.

« Nous sommes vraiment désolés mais nous devons confirmer l’information du décès d’Ivan Kral », ont écrit lundi sur Facebook les organisateurs du festival Metronome de Prague.

Né en 1948, juste après l’arrivée au pouvoir des communistes dans l’ex-Tchécoslovaquie, Ivan Kral était parti vivre aux États-Unis avec ses parents en 1966. Il était alors déjà un musicien réputé dans son pays.

Il a joué avec Blondie en 1974 avant de rejoindre le groupe de Patti Smith un an plus tard. Il a écrit plusieurs chansons avec Patti Smith, dont Dancing Barefoot, et de nombreuses musiques de films.

Après la chute du régime communiste dans l’ex-Tchécoslovaquie avec la Révolution de velours en 1989, il a commencé à revenir travailler comme musicien et producteur dans son pays.