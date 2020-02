Andy Gill, le guitariste de Gang of Four, s’est éteint

(New York) Le guitariste Andy Gill, qui a grandement contribué à modeler le son du groupe punk britannique Gang of Four, est mort samedi à l’âge de 64 ans, selon un communiqué publié samedi par la formation.

Mark Kennedy

Associated Press

Le musicien est décédé à la suite d’une brève maladie respiratoire. « Sa vision artistique sans compromis et son engagement l’ont amené à continuer à écouter les bandes prévues pour le prochain album tout en préparant la prochaine tournée de son lit d’hôpital », peut-on lire dans le communiqué.

La formation originale du groupe comprenait Gil, Jon King, Hugo Burnham et Dave Allen. Elle avait sorti en 1979 l’un des albums les plus influents de l’ère punk : Entertainment !. Ce disque figurait sur la liste des 500 plus grands albums de tous les temps du magazine Rolling Stone en 2003.

PHOTO JASON DECROW, AP

Gill était aussi un producteur fort respecté. Il a notamment collaboré avec le groupe Red Hot Chili Peppers sur son premier album éponyme en 1984. Il a aussi produit des albums pour les groupes The Jesus Lizard, the Stranglers et Killing Joke.

Son jeu à la guitare était tranchant, presque abrasif. L’an dernier, le Pittsburgh Post-Gazette avait écrit que Gill « avait transformé son instrument en une arme par son jeu tranchant, ses attaques mordantes et son art du feedback ».

Né à Manchester, Gill avait étudié en arts à l’Université de Leeds, en Grande-Bretagne, où il a rencontré King. Le groupe n’a jamais placé un de ses titres en tête du palmarès des 40 chansons, mais certaines pièces comme Natural’s Not in It et At Home He’s a Tourist sont devenues cultes.