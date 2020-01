Le cinquième opus du Canadien Justin Bieber s’intitulera Changes et sera dans les bacs le 14 février.

Marissa Groguhé

La Presse

Ce même jour, les billets pour la tournée qui s’arrêtera à Montréal et à Québec seront mis en vente. Une nouvelle chanson accompagne cette annonce.

Justin Bieber fait paraître aujourd’hui l’extrait Get Me, une collaboration avec la chanteuse Kehlani.

On annonce également que Kehlani, justement, ainsi que Jaden Smith, assureront les premières parties de Justin Bieber en tournée.

Une prévente pour les billets de la tournée, durant laquelle des forfaits VIP seront offerts, aura lieu le 30 janvier.

Cette virée nord-américaine débutera à la mi-mai, à Seattle. Justin Bieber fera un arrêt au Centre Vidéotron de Québec le 3 septembre, puis au Centre Bell le 14.

Un dollar de chaque billet vendu sera remis à la Fondation Bieber, qui soutient le bien-être en santé mentale.

L’album Changes est d’ores et déjà disponible en prévente. On annonce un album « R & B/pop futuriste », des « jams trap-soul » et un Justin Bieber atteignant un « nouveau sommet vocal ».