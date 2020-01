Lizzo, Foo Fighters, Kendrick Lamar, Vampire Weekend et Bon Iver à Osheaga

Outre les Foo Fighters, Lizzo et Kendrick Lamar, têtes d’affiches de la prochaine édition d’Osheaga annoncées plus tôt lundi, de gros noms comme Bon Iver, Vampire Weekend et Lewis Capaldi figurent également à la programmation du festival.

Marissa Groguhé

La Presse

Pour ses 15 ans, Osheaga a frappé quelques très bons coups. Encore une fois, le festival manifeste sa versatilité en présentant des artistes de divers genres musicaux, du rap au rock en passant bien sûr par la pop.

Le vendredi, journée des Foo Fighters, les festivaliers pourront notamment voir Partynextdoor, Leon Bridges, Dermot Kennedy, Haviah Mighty et Rex Orange Country.

Le samedi, Lewis Capaldi, French Montana, Nick Murphy, July Talk et Third Eye Blind, précéderont le clou du spectacle, la chanteuse Lizzo.

Le festival se clôturera sur une performance du rappeur américain Kendrick Lamar. Avant lui, dimanche, Bon Iver, Brockhampton, Charlie XCX et Lauv monteront sur les scènes du festival.

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kendrick Lamar en sera à une deuxième participation à Osheaga, après sa prestation en 2015 sur la grande scène du festival.

Of Monsters and Men a également été annoncé en début de journée lundi. Les Islandais joueront le dimanche.

Au chapitre québécois, on retrouve Safia Nolin, Geoffroy, Men I Trust, Clay and Friends et Zach Zoya.

IMAGE FOURNIE PAR EVENKO La programmation d’Osheaga

La programmation complète d’Osheaga devait être dévoilée mardi matin, mais l’affiche de la liste des noms a été affichée, puis retirée, sur une colonne publicitaire électronique en plein centre-ville de Montréal 24 heures trop tôt.

Alors que l’image se propageait sur les réseaux sociaux, evenko a fait paraître le communiqué officiel de sa programmation.

La quinzième édition du festival Osheaga se tiendra sur 31 juillet au 2 août.