(Los Angeles) À seulement 18 ans, Billie Eilish, avec sa pop iconoclaste, a réalisé le grand chelem dimanche aux Grammy Awards en raflant le prix de l’album de l’année pour When We Fall Asleep, Where Do We Go ?, enregistrement de l’année pour sa chanson Bad Guy, révélation de l’année ainsi que meilleur album pop vocal.

Agence France-Presse et Associated Press

Déjà sacrée peu avant « révélation de l’année » et « chanson de l’année », l’adolescente a ainsi raflé la mise dans les quatre catégories majeures des Grammy Awards, la plus jeune à avoir réussi un tel exploit depuis le début de la compétition.

Elle a aussi remporté le Grammy du meilleur album vocal pop, s’inclinant seulement face à l’exubérante rappeuse Lizzo dans la catégorie de la « meilleure performance pop solo ».

La jeune femme aux cheveux partiellement teints en vert a balayé des stars aguerries comme Ariana Grande, Taylor Swift, Lana Del Rey ou Lady Gaga, et des pointures du moment comme Lizzo, Lil Nas X ou Post Malone.

PHOTO JORDAN STRAUSS, JORDAN STRAUSS/INVISION/AP Billie Eilish, à droite, et son frère Finneas O’Connell

L’artiste californienne figurait parmi les artistes comptant le plus grand nombre de nominations aux Grammy Awards cette année, six au total.

Avant la sortie de son album au printemps dernier, Billie Eilish avait déjà remporté un vif succès sur l’internet pour sa pop audacieuse, marquée par des basses lourdes et mâtinée de « trap » et d’électro.

En août, Billie Eilish est devenue la première musicienne née dans les années 2000 à se hisser au sommet du top 100 américain, détrônant Lil Nas X et son record de 19 semaines avec son succès planétaire Old Town Road.

L’artiste consacrée « femme de l’année 2019 » par le magazine spécialisé Billboard a aussi écrit avec son frère le thème officiel du prochain volet des aventures de James Bond, No Time to Die.

Cérémonie dédiée à Kobe Bryant

Le gala a débuté par une prestation à la mémoire de l’ex-joueur des Lakers, qui avait péri dans un accident d’hélicoptère quelques heures plus tôt. L’animatrice Alicia Keys a été rejointe sur scène par Boyz II Men pour interpréter une émouvante version a capella de It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Elle a tenu à souligner que « Los Angeles, les États-Unis et le monde entier ont perdu un héros ».

Le rappeur Nipsey Hussle, décédé l’an dernier, a pour sa part eu droit à un hommage auquel ont notamment participé DJ Khaled, John Legend et Meek Mill. Sa dernière chanson, Racks in the Middle, lui a d’ailleurs valu, à titre posthume, ses deux premiers prix Grammy.

Lizzo fait partie du mélange de nouveaux venus et de visages bien connus qui ont décroché leur tout premier prix Grammy en carrière dimanche, avec Tanya Tucker, J. Cole, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Michelle Obama, Sara Bareilles, Rosalía, 21 Savage et Tyler, the Creator.

Michelle Obama a remporté la catégorie du meilleur enregistrement parlé pour la version audio de Becoming. Son mari, l’ancien président Barack Obama avait déjà obtenu ce prix deux fois avant elle.

Liste des vainqueurs dans les principales catégories

– Album de l’année : Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?

– Enregistrement de l’année, attribué pour la performance globale d’un titre : Billie Eilish, Bad Guy

– Chanson de l’année, attribué aux auteurs/compositeurs : Billie Eilish et son frère Finneas O’Connell, Bad Guy

– Révélation de l’année : Billie Eilish

– Meilleure vidéo musicale : Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Old Town Road

– Meilleur album de rap : Tyler, The Creator, Igor

– Meilleur album de rock : Cage The Elephant, Social Cues

– Meilleur album vocal pop : Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?

– Meilleur performance pop solo : Lizzo, Truth Hurts

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Lizzo

– Meilleur duo ou performance collective pop : Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Old Town Road

– Meilleur album de musique urbaine contemporaine : Lizzo, Cuz I Love You (Deluxe)

– Meilleur album de R & B : Anderson. Paak

– Meilleur album de musique alternative : Vampire Weekend, Father of the Bride

PHOTO ROBYN BECK, AFP Vampire Weekend

– Meilleur album de musique du monde : Angelique Kidjo, Celia