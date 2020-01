La tournée This is Not a Drill de Roger Waters s’arrêtera à Montréal et à Québec cet été.

L’ex-chanteur du groupe Pink Floyd sera de passage au Centre Bell le 23 juillet. Le spectacle sera précédé d’un arrêt au Centre Vidéotron de Québec le 21 juillet.

La tournée, qu’on décrit comme étant « ambitieuse et stimulante », sera présentée sur une scène centrale.

Les billets pour la prestation montréalaise seront en vente le 7 février à 10 h.

La tournée visitera 31 villes nord-américaines.

