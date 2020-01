Radiohead a mis en ligne sous forme de bibliothèque virtuelle pratiquement tous les contenus qu’il a produits depuis 1992.

Émilie Côté

La Presse

On retrouve son tout premier EP (Drill, sorti en 1992), des prestations filmées (Creep au festival Rock am Ring en 1994), des remixages, de vieilles infolettres, des clips, des albums, des photos, mais aussi de la marchandise du groupe que l’on peut acheter et le documentaire Meeting People Is Easy. Il faut même télécharger une carte virtuelle pour avoir accès à la Radiohead Public Library.

Le but de Radiohead avec cette initiative ? Centraliser ses archives sur le web.

> Consultez le site de la Radiohead Public Library : https://radiohead.com