Stuart Chatwood, Jeff Martin et Jeff Burrows du groupe The Tea Party.

Big Wreck, Moist et The Tea Party à Laval

(Montréal) Les groupes canadiens Big Wreck, Headstones, Moist et The Tea Party s’arrêteront à la Place Bell de Laval, cet été, à l’occasion de la tournée Saints and Sinners.

La Presse canadienne

Les formations rock monteront sur la scène lavalloise le 15 juillet.

Les musiciens poursuivront ensuite leur tournée à Buffalo, dans l’État de New York, puis à Ottawa le 18 juillet.

Les groupes se produiront dans un ordre qui variera d’un soir à l’autre.

La tournée canadienne se conclura par trois concerts dans les Maritimes. Les formations s’arrêteront à Halifax le 23 juillet, à Moncton le lendemain, puis à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, le 30 juillet.

> Consultez la page du spectacle : https://www.evenko.ca/fr/evenements/33952/saints-and-sinners-2020-tour/place-bell/07-15-2020