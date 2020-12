Jamais les chansons de Noël n’auront eu autant la cote que ces temps-ci, du moins aux États-Unis. La preuve : des dix chansons qui coiffent le palmarès numérique de Billboard cette semaine, neuf sont des chansons des Fêtes. Du jamais-vu.

Stéphanie Morin

La Presse

Sans surprise, c’est le méga succès de Mariah Carey, All I Want for Christimas Is You qui est la chanson la plus écoutée sur les plateformes en ligne. Le titre a totalisé 31,4 millions d’écoutes.

Rockin’Around the Christmas Tree, de Brenda Lee, suit au deuxième rang, avec 29,2 millions d’écoutes. La seule chanson du Top 10 qui a résisté à la vague de Noël : Dakiti, de Bad Bunny et Jhay Cortez, qui occupe le 6e rang.

Même son de cloche pour la compilation des chansons les plus écoutées en ligne, entendues à la radio et vendues lors de la dernière semaine : 29 des 100 titres Hot 100 sont associés au temps des Fêtes. Mariah Carey, et son indémodable succès, trône aussi à la tête de ce palmarès.