Joseph Marchand est un as guitariste qu’on a entendu jouer aux côtés d’un grand nombre d’artistes, dont Pierre Lapointe, Ariane Moffatt et Safia Nolin, et qui a aussi fait partie du duo Forêt avec Émilie Laforest il y a quelques années.

Josée Lapointe

La Presse

Après avoir lancé début 2019 une première chanson, The Work Is Done, le talentueux musicien en dévoile une deuxième ce jeudi, Parle-moi, accompagnée d’un très beau clip animé minimaliste et intime. Les deux pièces figureront sur son premier album solo à paraître le 19 mars, mais sous son vrai nom, qui est en fait Joseph Mihalcean.

Extrait du clip de la chanson Parle-moi

On découvre sur ces premières chansons une voix grave et fragile, des ambiances douces et lancinantes, des textes, en français ou anglais, introspectifs et sensibles. Et on retrouve bien sûr avec joie son jeu de guitare inimitable et hypnotisant. La suite au printemps.