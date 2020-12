Le rappeur torontois Drake a été élu artiste hip-hop de la dernière décennie par le magazine Billboard, qui a annoncé ce jeudi la liste des groupes et interprètes qui ont le plus marqué leur genre musical entre 2010 et 2019.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Le magazine américain, qui fait chaque semaine le palmarès des artistes à succès, a aussi dévoilé les positions 6 à 10 de son palmarès global, occupées dans l’ordre par Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5 et Post Malone. Ensemble, ces cinq artistes ont enregistré 23 chansons qui se sont retrouvées au sommet du palmarès Hot 100 de même que 15 albums qui ont atteint le numéro 1 au Billboard 200 pendant les années 2010.

Le top 5 des artistes de la décennie sera quant à lui dévoilé à l’occasion du gala des Billboard Music Awards, le 25 avril 2021 prochain à Las Vegas. Si l’on se fie à son palmarès enviable entre 2010 et 2019 — 18 chansons et 10 albums numéro 1 au palmarès R & B/Hip-Hop — il y a fort à parier que Drake se retrouvera au sein de ce groupe sélect, d’autant plus que ses plus récents succès lui ont permis de devenir l’artiste R & B/Hip-Hop ayant signé le plus de numéros 1 dans l’histoire, surpassant au passage les légendaires Aretha Franklin et Stevie Wonder.

Parmi les autres artistes R & B/Hip-Hop les plus en vue des années 2010, on trouve aussi Rihanna, Chris Brown et Nicki Minaj en positions 2, 3 et 4. Le palmarès Dance/Electronic a quant à lui été dominé par The Chainsmokers, Lady Gaga et Calvin Harris alors qu’Imagine Dragons, Twenty One Pilots et Mumford & Sons sont les artistes rock de la dernière décennie selon Billboard.

Enfin, le groupe U2 a été nommé artiste de tournée des années 2010, ses quelque 250 spectacles lui ayant permis d’amasser des recettes de 1018 milliards de dollars. Le groupe irlandais, qui a vendu 9,1 millions de billets pendant la période, a été le seul à récolter plus d’un milliard de dollars en tournée. Taylor Swift, les Rolling Stones, Ed Sheeran et Coldplay complètent le top 5 des artistes s’étant le plus illustrés en tournée au cours des dix dernières années.