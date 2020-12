Le pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre André « Dédé » Gagnon, sans doute le natif le plus connu du village de Saint-Pacôme-de-Kamouraska, est décédé plus tôt jeudi.

André Duchesne

La Presse

Âgé de 84 ans, M. Gagnon a succombé à la maladie à corps de Lewy a fait savoir l’équipe de sa maison de disques, Audiogram, dans un communiqué de presse. Il était entouré de ses proches.

Les réactions à l’annonce de son décès commencent déjà à se manifester. L’écrivain Michel Tremblay est l’un des premiers à avoir réagi. « Dédé. Les mots me manquent pour le moment… Le Québec a perdu un de ses plus beaux fleurons, le monde un grand mélodiste et moi un ami, un collaborateur, un complice, a-t-il écrit sur les médias sociaux. Infinie tristesse. Même quand on s’y attend… »

En avril 2019, le magazine Échos Vedettes avait annoncé qu’il souffrait d’Alzheimer.

Sa carrière, immense, flamboyante, est constituée de dizaines d’enregistrements d’albums, de musique pour d’autres artistes, de trames sonores destinées à des émissions de télévision et de films et, bien entendu, de concerts, de tournées et de sessions d’enregistrement l’ayant conduit à travers le monde, de Montréal à Tokyo, de Londres à Prague, des États-Unis jusqu’en Australie.

La discographie d’André Gagnon

Au fil des ans, ce travail fut salué par une avalanche de nominations et de prix (Juno, Félix, etc.) et d’albums certifiés or et platine.

Des centaines d’œuvres musicales qu’il nous laisse, la pièce instrumentale Wow, dont le 45 tours fut lancé en septembre 1975 au Québec, fut sans doute l’élément le plus fédérateur, faisant danser des millions de personnes dans les discothèques du monde entier.

Né le 2 août 1936 dans le Bas-Saint-Laurent, ce cadet d’une famille de 19 enfants commence à apprendre le piano à 5 ans.

Selon le site du village de Saint-Pacôme, sa sœur Yvette, organiste à l’église du village durant 60 ans, sera la première à l’initier au piano.

Il étudie à Saint-Anne-de-la-Pocatière, Montréal et Paris avant de faire carrière. Il aurait pu s’orienter vers la musique classique, mais se tourne plutôt vers le genre populaire. Dans son communiqué, Audiogram indique que M. Gagnon a étudié de 1957 à 1961 au Conservatoire de musique de Montréal avec Germaine Malépart (piano), Clermont Pépin (composition) et Gilberte Martin (solfège).

Une des premières manifestations de ce choix survient en 1959 lorsque Gagnon joint le groupe Les Bozos à titre de pianiste-accompagnateur. La bande de joyeux drilles compte dans ses rangs le chansonnier Hervé Brousseau, avec qui Gagnon travaille depuis un an, Jean-Pierre Ferland, Raymond Lévesque, Claude Léveillée, Clémence DesRochers et Jacques Blanchet.

Dans les années subséquentes, Gagnon se lie d’amitié et/ou collabore avec de nombreux jeunes artistes. La liste comprend Pauline Julien, Renée Claude, Monique Leyrac, Diane Dufresne, Steve Fiset, Pierre Létourneau, etc. Il enregistre ses premiers albums. On le voit même faire une petite apparition dans le magnifique long métrage La vie heureuse de Léopold Z de Gilles Carle.

Au Carré Saint-Louis

Curieusement, sur son site internet (andregagnon.net) sa biographie s’amorce en 1974. Il faut reconnaître que l’année est charnière dans une carrière déjà bien lancée.

« Année-tournant, année phare, année-lumière pour André Gagnon que cette année 1974 ! », dit la première phrase de cette biographie.

C’est en effet cette année-là que Gagnon fait l’acquisition de la maison du poète Émile Nelligan, dans le Carré Saint-Louis. Il se rend également à Londres pour enregistrer SAGA, tout premier album fait uniquement de pièces instrumentales originales. Dans la foulée, il donne des spectacles à la Place des Arts et au théâtre Outremont.

Suivront les albums Neiges (1975), Surprise (1976), Le Saint-Laurent (1977), Mouvements (1979) et de nombreux autres titres. Dès 1979, il est déjà décoré, étant fait Officier de l’Ordre du Canada pour sa « contribution exceptionnelle à la musique ».

Lorsqu’il ne compose pas pour lui, Gagnon le fait pour les autres. En 1973 par exemple, il signe la musique de la série Les forges du Saint-Maurice. Quelques années plus tard, ce sera celle du film Running de Steven Stern. Il compose également la musique accompagnant les images de l’épreuve du marathon dans le film Jeux de la XXIe olympiade (Montréal, 1976) de Jean-Claude Labrecque.

En 1981, année de la sortie de l’album Virage à gauche, il joue, au Centre national des arts d’Ottawa, pour le président américain Ronald Reagan en visite au Canada. À la fin de l’année, il participe à l’émission spéciale de Noël de Perry Como enregistrée à Québec.

Dans les années 1980, il compose le thème, reconnaissable et très accrocheur, du téléroman Des dames de cœur de Lise Payette. Cela lui vaut le Félix de meilleur album instrumental de l’année. Dans la foulée de ce succès, il écrira la musique d’Un signe de feu, nouvelle mouture télévisuelle de Mme Payette sortie en 1989.

De plus en plus reconnu à l’étranger, et notamment au Japon, Gagnon enregistre, durant la même période, des albums destinés spécifiquement à ce pays. Il s’y rend plusieurs fois pour des concerts et tournées, faisant des crochets en Australie, en Corée, etc.

Nelligan partout, toujours…

Le personnage d’Émile Nelligan sera récurrent dans la vie de Gagnon. De par la maison du Carré Saint-Louis. Puis, à travers la pièce Nelligan chantée par Renée Claude et la mise en musique de douze poèmes pour Monique Leyrac. Et, en février 1990, Gagnon signe la musique de l’opéra Nelligan. Michel Tremblay est au livret et André Brassard à la mise en scène.

D’abord présenté à Québec, le spectacle viendra ensuite à Montréal puis à Ottawa.

Le 24 février 1990, jour de la grande première, Gagnon défend, dans une entrevue à Claude Gingras de La Presse, le choix de chanteurs pop (Yves Soutière, Michel Comeau, Jim Corcoran et Louise Forestier) pour interpréter les personnages. Il lance : « On a choisi de le faire chanter par des voix pop plutôt que par des chanteurs d’opéra par goût, pour que cette musique qui est romantique — notre titre le dit-soit chantée par des chanteurs qui traditionnellement ne chanteraient pas ce genre de musique… Faire chanter une musique d’un autre siècle par des voix de notre siècle. »

L’œuvre sera reprise à quelques occasions, à Montréal et Québec, au fil des ans.

En septembre 2013, le tandem Gagnon-Tremblay signera une nouvelle œuvre, soit le concert — suivi du disque — Lettres de Madame Roy à sa fille Gabrielle, six pièces chantées par la contralto Marie-Nicole Lemieux en compagnie de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières sous la direction de Jacques Lacombe.

Entre ces deux collaborations avec Michel Tremblay, André Gagnon poursuivra sans cesse les projets de toutes sortes : enregistrements d’albums, pour le Québec, le Japon ou la Corée du Sud, trame sonore (la série Juliette Pomerleau), la réalisation de disques (tel l’album de Noël de Marie-Michèle Desrosiers ainsi que Elles chantent avec des comédiennes).

En 2010, il sort l’album Les chemins ombragés, le premier en neuf ans avec des pièces originales, enregistré avec l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières dirigé par Jacques Lacombe. Les deux hommes se connaissent bien depuis longtemps.

« Dès la première fois où j’ai collaboré avec Jacques (Lacombe) j’ai aimé son dynamisme, disait alors le pianiste à la journaliste Marie-Josée Montminy du quotidien Le Nouvelliste. C’est un musicien qui vit la musique de l’intérieur. Il est d’une intelligence extraordinaire, et il est respecté de ses musiciens. C’est un musicien rare. »

Le nom de M. Gagnon était revenu dans l’actualité en septembre 2015 alors qu’était lancé l’album André Gagnon Baroque, reprise des disques Mes Quatre Saisons et Les Turluteries avec Jean-Willy Kunz au clavecin et l’Orchestre symphonique Vallée du Haut-St-Laurent sous la direction de Daniel Constantineau.

Puis, en décembre 2015 sortait un premier DVD du pianiste et compositeur, à savoir l’enregistrement de pièces présentées au Japon.

Les voix intérieures, nouvel opus du pianiste, sortait de son côté le 25 novembre 2016 et remportait le prix de meilleur album instrumental au gala de l’ADISQ. Ce sera le dernier.

Depuis mai 1982, le cégep de La Pocatière a attribué le nom d’André Gagnon à sa nouvelle salle. Et, depuis 2006, Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) attribue annuellement un prix André-Gagnon à un compositeur de musique instrumentale.

Le pianiste n’a pas été revu en public depuis plusieurs années. Le 22 juin 2018, lorsqu’il est fait officier de l’Ordre national du Québec, c’est son ami, le producteur Michel Bélanger, qui le représente. Un mois plus tôt, c’est son amie Mouffe qui recevait en son nom le titre de Compagnon des Arts et des Lettres du Québec.

Une dernière récompense est annoncée le 23 septembre 2019, M. Gagnon étant nommé récipiendaire du Prix Excellence au 30e gala de la SOCAN.